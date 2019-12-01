Alfonso Martínez interviene y mejora espacio público en colonia Francisco Xavier Clavijero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 16:11:03

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- De manera integral, el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, intervino el espacio público ubicado en la Colonia Francisco Xavier Clavijero, convirtiéndolo en un lugar seguro para que las familias morelianas practiquen deporte y convivan.

Acompañado por la síndica municipal, Melissa Vásquez Pérez, y parte de su gabinete, el alcalde saludó a las mujeres que cada semana asisten a sus clases de zumba. En este marco, recordó las condiciones en las que anteriormente se encontraba el lugar.

Comentó que, con recursos propios, se colocó pasto sintético en parte de la plancha en donde practican deporte, además de que se brindó equipo para hacer ejercicio. Agregó que en un esfuerzo interinstitucional, el gobierno participa en la colonia con jornadas de salud, recuperación de espacios públicos, talleres y charlas en las que asisten las y los vecinos.

Alfonso Martínez adelantó que en próximos días también se mejorarán la cancha de básquetbol con el mantenimiento de los tableros y pintado de las líneas de juego.

El alcalde Alfonso Martínez destacó que estas acciones permiten construir la paz, ya que la ciudadanía se apropia de sus espacios públicos, evitando que sean lugares para otras actividades nocivas en nuestra sociedad.