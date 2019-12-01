Alfonso Martínez instala Comité de Ciudades Hermanas; fortalece lazos nacionales e internacionales

Morelia, Michoacán, a 08 de agosto de 2025.- En un acto que refuerza la proyección nacional e internacional de la capital michoacana, el Ayuntamiento de Morelia instaló formalmente el Comité de Ciudades Hermanas, como parte de los logros de esta administración en su primer año de gobierno y en vísperas del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

La directora de Asuntos de Relaciones Interinstitucionales, María Guadalupe Díaz Chagolla, destacó que este órgano de participación ciudadana será constructivo y propositivo, colaborando con el municipio en la instrumentación de los compromisos adquiridos con otras ciudades.

“Hoy nos unimos para tomar protesta de este comité y celebrar uno de los pilares fundamentales de la proyección nacional e internacional de nuestra hermosa Morelia: los hermanamientos entre ciudades”, señaló Díaz Chagolla.

El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, subrayó que este comité será el encargado de evaluar cada solicitud de hermanamiento con otros municipios. “Al final de cuentas, los hermanamientos son para encontrar las coincidencias en otros municipios y cómo nos ayudamos mutuamente”, expresó, y añadió que las y los integrantes que hoy rindieron protesta tendrán una labor intensa, guiada por un mismo propósito: el amor por Morelia.

Morelia cuenta actualmente con 26 hermanamientos nacionales y 21 internacionales, que representan un puente para intercambios educativos, culturales, económicos y turísticos. Estas alianzas permiten compartir con el mundo nuestras tradiciones, gastronomía, música y patrimonio arquitectónico, al tiempo que la ciudad se enriquece con la herencia cultural de sus contrapartes.

La instalación del Comité de Ciudades Hermanas reafirma el compromiso del Ayuntamiento por consolidar el liderazgo de Morelia como ciudad patrimonio cultural de la humanidad y como un referente de buenas prácticas de gobierno, fortaleciendo lazos que trascienden fronteras y abren nuevas oportunidades de desarrollo para sus habitantes.