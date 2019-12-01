Criminales enviados a EEUU operaban desde prisión y buscaban libertad anticipada, revela Harfuch

Ciudad de México, a 13 de agosto 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que los 26 criminales enviados a Estados Unidos, operaban desde los diferentes penales en los que se encontraban presos, a través de las visitas que recibían.

En ese sentido, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal indicó que el traslado de los prisioneros mencionados se realizó en pleno respeto a la soberanía y fue una decisión soberana del Consejo de Seguridad Nacional.

Además, aseguró que dichas personas, entre las que se encuentran Servando Gómez "La Tuta", líder de "Los Caballeros Templarios"; Abigael González Valencia, "El Cuini", uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuñado del líder Nemesio Oseguera Cervantes, entre otros, representaban una amenaza a la seguridad del país y a la de EEUU.

Por otra parte, el secretario García Harfuch comentó que los criminales en cuestión buscaban ser trasladados a penales de menor seguridad en México y emitían litigios para su liberación anticipada, lo que representaba un agravio a las víctimas.