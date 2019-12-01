Alfonso Martínez instala Cabildo Juvenil de Morelia

Morelia, Michoacán; a 26 de agosto de 2025.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, instaló el Cabildo Juvenil 2025, una iniciativa para que las y los jóvenes participen activamente en la vida pública del municipio, y ejerzan la responsabilidad ciudadana.

La ceremonia estuvo encabezada por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez, acompañado de la síndica municipal, Susan Melisa Vázquez Pérez, regidoras y regidores, así como integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

En su intervención, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar dio la bienvenida a las y los jóvenes y resaltó que este espacio permitirá al gobierno municipal enriquecer su labor con nuevas visiones: “Quiero decirles que no sólo se trata de que ustedes aprendan cuál es el trabajo que se hace en un Cabildo en el Ayuntamiento de Morelia, también nosotros queremos escucharlos y aprender de ustedes, porque cuando los escuchamos podemos ser más asertivos en las decisiones que tomamos”.

Agregó que la voz de la juventud es fundamental en la construcción de una ciudad más justa y participativa: “No se puede concebir una ciudad sin ustedes. Mucho se ha dicho que son el futuro de nuestro país, pero ustedes son el presente y el futuro, porque deben ser escuchados, debemos escuchar sus ideas, sus propuestas y sin duda alguna que las iniciativas que ustedes propongan serán analizadas, escuchadas y tomadas en cuenta”.

Por su parte, el presidente del Cabildo Juvenil, Pedro Javier Robledo Orozco, agradeció la apertura y confianza: “Hoy estamos aquí con distintas ideas, con distintas historias, distintas formas de ver el mundo, pero lo que nos une es el amor profundo por nuestra tierra, Morelia, Michoacán. Los grandes cambios no se logran desde la división, sino desde la unidad”.

El Cabildo Juvenil quedó integrado de la siguiente forma:

•Pedro Javier Robledo Orozco, presidente juvenil.

•Andrea García Muñoz, síndica juvenil.

•Francisco Shoí Hernández Barbosa, secretario juvenil.

•Dana Michelle Guzmán Medina, regidora juvenil.

•Luis Daniel Ontiveros Bribiesca, regidor juvenil.

•Jennifer Dariana Arriaga Velázquez, regidora juvenil.

•Mauricio Fraser Cano, regidor juvenil.

•Lorena Mora Rosales, regidora juvenil.

•Jesús Ramos García, regidor juvenil.

•Edith Piña Díaz, regidora juvenil.

•Esteban Francisco Rodríguez González, regidor juvenil.

•Maripaz Morales Vázquez, regidora juvenil.

•Rafael Colín Pérez, regidor juvenil.

•Corayma Antonia García Ávila, regidora juvenil.

•Sandivel Madrigal Jasso, regidora juvenil.

Con la instalación de este Cabildo Juvenil, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con la participación ciudadana y abre un espacio en el que las juventudes contribuyen a la construcción de una ciudad más democrática e incluyente.

