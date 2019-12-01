Alfonso Martínez inaugura exposición dedicada a José Saramago, en el marco de la FILLM 2025

Morelia, Michoacán; 26 de septiembre de 2025.- Con un corte de listón encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, se inauguró la exposición “Volver a los pasos dados. José Saramago (1922–2022)”, en el UNAM Centro Cultural Morelia. La muestra forma parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM) 2025 – Palabras Navegantes, que se consolida como una de las más importantes del país.

El alcalde destacó la relevancia de este encuentro cultural y el papel de Portugal como país invitado, lo que permite estrechar lazos no sólo de amistades sino también culturales e históricos.

“Estamos de manteles largos en esta gran feria que arranca el día de hoy en punto de las seis de la tarde y que queremos invitar a toda la gente de Morelia porque este año lo podemos nombrar como el año de la consolidación de esta feria en su cuarta edición, dado que ya es la feria que más libros vende en nuestro país y eso habla de muchas cosas: una, la inclusión, porque es la única que es en un espacio abierto gratuito que la gente puede pasar y además de alta afluencia; dos, es altamente cultural en nuestra ciudad; y tres, que también es uno de los motivos de la creación de la secretaría de cultura desde el 2016”.

El evento contó con la participación de distinguidas personalidades, entre ellas el Excmo. Embajador de Portugal en México, Manuel Carvalho; la Secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz; el Dr. Santiago Cortés Hernández, Secretario Técnico de la ENES UNAM Morelia; el Mtro. Luis Felipe Rodríguez Cruz, Coordinador del UNAM Centro Cultural Morelia; la Mtra. Claudia Yadira Macías Ortiz, Coordinadora del Centro de Lengua Portuguesa Camões-UNLA; y la Lic. Luisa Fernandes, Agregada Cultural de la Embajada de Portugal en México.

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, subrayó que esta exposición es la primera actividad de diez días dedicados a la literatura, resultado de la suma de esfuerzos del Ayuntamiento de Morelia, la embajada de Portugal y la Fundación José Saramago, junto con las instituciones educativas ENES UNAM y la UNLA.

Por su parte, el Embajador Manuel Carvalho celebró la estrecha relación cultural con la capital michoacana. “Es un placer regresar a Morelia yo ya no sé cuántas veces vine, pero sigo descubriendo rincones maravillosos. Esta exposición es el primer acto de la feria de libros de lectura de Morelia donde, enhorabuena, Portugal es este año el país invitado de honor”.

La exposición, integrada por 16 piezas que incluyen carteles, fotografías y parte de la vasta obra de José Saramago en narrativa, poesía y teatro, estará abierta al público hasta el 15 de octubre, en el UNAM Centro Cultural Morelia, Av. Acueducto 19, Col. Centro.

Con actividades como ésta, el Ayuntamiento de Morelia reafirma su compromiso por construir la paz a través de actividades llenas de arte, literatura y convivencia, refrendando así el prestigio de la ciudad como capital cultural del país.