Alfonso Martínez impulsa arte y cultura con el Museo de Arte Contemporáneo y Artes Audiovisuales de Morelia

Morelia, Michoacán; 15 de octubre de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa la creación del Museo de Arte Contemporáneo y Artes Audiovisuales de Morelia (MACAAM), que tendrá su sede en el Palacio Municipal. El proyecto busca acercar el arte y la cultura a la ciudadanía mediante exposiciones de pintura, fotografía, cine, video, animación y arte digital, entre otras expresiones.



Lo anterior fue aprobado en sesión ordinaria de Cabildo, en donde se expuso que el museo permitirá que morelianas y morelianos conozcan y disfruten de exposiciones de fotografía, cine, video, animación, arte digital e instalaciones multimedia, además de otras expresiones del arte contemporáneo. También se realizarán talleres, proyecciones, actividades educativas y convocatorias para que artistas puedan presentar sus propuestas.



El proyecto busca que el arte esté al alcance de todas las personas, con actividades dirigidas a públicos de distintas edades. Además, se contempla trabajar en coordinación con universidades, museos, colectivos artísticos y otras instituciones para ampliar la oferta cultural de Morelia y generar nuevas oportunidades para la comunidad artística.



El Palacio Municipal, uno de los edificios emblemáticos del Centro Histórico, ubicado en la calle Allende, 403, continuará albergando las actividades del Ayuntamiento. Para el museo se utilizarán únicamente los espacios que se autoricen, sin cambiar el uso público del inmueble ni afectar su valor histórico y patrimonial.



La Secretaría de Cultura de Morelia estará a cargo de poner en marcha el programa y establecer las reglas para su funcionamiento. Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal busca aprovechar un espacio histórico de la ciudad para impulsar la cultura, promover el talento artístico y acercar nuevas experiencias culturales a las familias morelianas.