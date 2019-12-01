Alfonso Martínez entrega medicamentos a clínicas municipales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 16:54:17

Morelia, Michoacán; 11 de septiembre de 2025.- Con el propósito de apoyar y cuidar la salud de las y los morelianos, el presidente Alfonso Martínez Alcázar encabezó la entrega de medicinas e insumos a clínicas municipales en la Unidad Médica Municipal San Lorenzo Itzícuaro.

Ante la presencia de vecinos, jefes de tenencia, encargados del orden y autoridades ejidales de San Lorenzo, Tacícuaro, Jesús del Monte y Tumbisca, así como del Secretario General del SEMACM, Jorge Molina Bazán, el alcalde destacó que el gobierno a su cargo ha rehabilitado y puesto en funcionamiento 27 unidades de medicina que brindan servicio a miles de personas.

Alfonso Martínez lamentó el abandono del gobierno federal al sector salud, donde la constante son hospitales sin medicinas y un servicio deficiente atribuible a la falta de presupuesto a dicho sector.

Al respecto, la secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, informó que se han destinado recursos económicos para la compra de medicinas, 19 clínicas ya cuentan con médico permanente y 12 funcionan mediante caravanas de salud.

Además de medicina general, ofrecen los servicios de odontología, psicología y ginecología, en el objetivo de cubrir las mayores necesidades de morelianas y morelianos.

La encargada del orden y presidenta del Comité de Salud de San Lorenzo Itzícuaro, Florencia López Ramírez, agradeció al alcalde la atención al tema de la salud, al afirmar que la comunidad está muy agradecida porque haya puesto su atención a este punto.

Durante el evento, también se recibió la donación de un monitor de signos vitales por parte de Raúl y Ubaldo Ferreyra, integrantes del Comité de Salud de Primo Tapia.