Alfonso Martínez, convencido de la construcción de la paz mediante el arte y la cultura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 15:35:18

Morelia, Michoacán; 20 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, está convencido de que la construcción de la paz es posible a través del arte y la cultura, que se expresan en nuestra ciudad mediante festivales nacionales e internacionales.

Así lo señaló el director general del Colegio de Morelia, Fernando Barrales Alcántara, durante la presentación de resultados del 27 Festival Ciudad Mural que recientemente llegó a su conclusión en la capital michoacana.

Adicionalmente, la directora de Vinculación Musical de la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura), Ireri Ortiz Silva, en nombre de esta institución agradeció que la ciudad fuera elegida por segundo año para esta actividad que reúne de forma significativa a gobiernos, iniciativa privada y ciudadanía.

El director general de Colectivo Tomate, Guillermo Milano Castillo, destacó que durante 65 día de labores se realizaron 21 murales y 12 talleres en la colonia Solidaridad por parte de 15 artistas visuales, en una alianza colaborativa entre dicho colectivo, la operadora hotelera Norte 19, la empresa Comex y la Secretaría de Cultura (federal).

Cabe señalar que el Festival Ciudad Mural 2026 tuvo lugar durante la temporada de festivales de Morelia, que incluye destacados eventos como el Festival de Canto Gregoriano y Polifonía, la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), así como próximamente el Festival de Música de Morelia.

Esta gran cartelera de eventos refleja a Morelia como una ciudad ordenada y atractiva que, durante la administración del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, continúa apoyando la consolidación de nuevos festivales y reforzando la posición de los ya existentes.

En ese sentido, el Gobierno Municipal refrenda la colaboración de sus distintas secretarias para llevar a cabo los festivales, ferias y eventos, que con sus diversas expresiones construyen paz y consolidan a Morelia como la mejor ciudad para vivir.