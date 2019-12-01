Alfonso Martínez construye ciudad que escucha e impulsa a los jóvenes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 11:05:30

Morelia, Michoacán; 08 de octubre de 2026.- La administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, construye una ciudad para los jóvenes, que los escucha a través de plataformas como el Cabildo Juvenil y los impulsa con programas de todas las áreas del Ayuntamiento de Morelia.

La visión e instrucción del alcalde para todas las áreas del Gobierno de Morelia es que seamos cercanos con los jóvenes, los escuchemos y trabajemos juntos, expresó el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, en reunión con las y los seleccionados del Cabildo Juvenil 2026.

En lo que respecta a facilitar la comunicación con las nuevas generaciones, el encargado de la política interna del municipio destacó la aplicación móvil “Comunidad Naranja” parte de la estrategia “Punto Naranja”.

A lo anterior cabe sumar la digitalización de trámites y el blindaje de la seguridad digital del Gobierno Municipal, llevados a cabo por la administración de Alfonso Martínez para modernizar el servicio a la ciudadanía.

El encuentro entre jóvenes y líderes de la actualidad "Conecta +", así como el ciclo de tecnologías "Morelia Lab" son otros dos ejercicios que impulsan el talento de la juventud moreliana.

La directora del Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM), Elvia Loreto Mendoza Gómez, secundó que la administración de Alfonso Martínez Alcázar es consciente de que Morelia es una ciudad de jóvenes, por lo que escuchar sus propuestas es una postura permanente para nutrir las políticas públicas que ya se ejecutan desde el ayuntamiento.

Las y los integrantes del Cabildo Juvenil 2026 compartieron las propuestas con las que fueron electos en este ejercicio de participación, tales como acompañamientos integrales para personas con discapacidad, seguimiento a jóvenes que salen de casas hogar y detección oportuna de mujeres con depresión postparto.

En la reunión también estuvo presente la síndica municipal, Melissa Vásquez Pérez, refrendando que las y los jóvenes pueden contar con el gobierno de Alfonso Martínez para desarrollar sus ideas y proyectos en pro de Morelia.