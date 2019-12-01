Alfonso Martínez comparte experiencia de Policía Morelia con Embajada de Canadá

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 16:02:23

Morelia, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- En el ánimo de difundir el exitoso modelo de la Policía Morelia no solo en el país sino a nivel internacional, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, compartió la experiencia de la Policía Turística y los Juzgados Cívicos a representantes de la Embajada de Canadá.

El alcalde señaló que su administración ha estado trabajando muy fuerte por la seguridad desde hace 10 años, ya que la paz es la clave para el desarrollo, así como agradeció que Morelia está exceptuada de las alertas de viaje de Canadá.

La comitiva canadiense estuvo conformada por Marie-Hélène Jacques, consejera y subdirectora; Carolina Gómez, oficial consular; y Roberto Guerrero, oficial del Programa de Seguridad y Preparación; quienes refrendaron que tanto diplomáticos como ciudadanos canadienses pueden viajar a Morelia.

En el marco de este encuentro, Marie-Hélène Jacques elogió a Morelia como una puerta para conocer al país.

Acompañado de la secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta, así como personal de la Policía Morelia, Alfonso Martínez señaló que además de reducir los homicidios y el comportamiento delictivo en la ciudad, también se trabaja la construcción de la paz con las Orquestas Infantiles de la Secretaría de Cultura y los Centros Spot del DIF Morelia.

Estamos trabajando en la ciudad que queremos para vivir y que queremos para nuestras familias, concluyó el presidente Alfonso Martínez Alcázar.