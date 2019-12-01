Alfonso Martínez Alcázar preside izamiento de la Bandera Nacional, en el inicio de los festejos patrios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 12:17:44
Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- En un ambiente de profundo respeto y solemnidad, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó este lunes el izamiento de la Bandera Nacional, primer acto cívico con motivo de los festejos patrios.

La ceremonia se llevó a cabo en la plaza Melchor Ocampo, frente a la emblemática Catedral de Morelia, con la presencia de autoridades civiles, militares y educativas, quienes junto a integrantes del Cabildo, del gabinete municipal y del Consejo Ciudadano, se unieron para rendir honores a nuestro lábaro patrio.

Acompañaron al presidente el Mayor de Infantería de Estado Mayor, José Luis Santos Galicia, en representación del comandante de la XXI Zona Militar; el capitán segundo de Guardia Nacional, David Fuentes Avendaño; y Rubén Pedraza Barrera, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. Asimismo, estuvieron presentes la síndica municipal Susan Melisa Vásquez Pérez; el secretario del Ayuntamiento, Yankel Alfredo Benítez Silva; y el comisario de Policía Morelia, Pablo Alarcón Olmedo.

La voz juvenil también se hizo presente con la participación de los estudiantes distinguidos Jimena Aylin García Ortega, de la Escuela Primaria Michoacán, y Marco Antonio Herrejón López, de la Escuela Primaria David G. Berlanga, quienes representaron a la niñez y juventud moreliana en este acto cívico.

El izamiento de la bandera estuvo acompañado por la banda de guerra del 12º Batallón de Infantería, en presencia de instituciones educativas como el Colegio Ignacio Allende, Colegio Fray Servando Teresa de Mier, Colegio Fénix, Escuela Primaria David G. Berlanga, Centro Escolar Michoacán y la Preparatoria Liceo Morelia, además de la Guardia Nacional, la Policía Morelia y el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario.

Con este acto solemne, Morelia dio inicio a las celebraciones patrias de septiembre, un mes que llena de orgullo e identidad a todas y todos los morelianos.

