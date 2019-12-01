Alfonso Martínez Alcázar pone en marcha programa “Alimentación para el Bien Común”

Alfonso Martínez Alcázar pone en marcha programa “Alimentación para el Bien Común”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 12:19:04
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Morelia, Michoacán; 15 de julio de 2026.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó el arranque del programa “Alimentación para el Bien Común” en el Auditorio Servando Chávez, donde se reunieron cientos de beneficiarias y beneficiarios de los cuatro sectores de la ciudad.

Durante el evento, el Alcalde reconoció el esfuerzo diario de las mujeres morelianas, especialmente de las madres, jefas de familia y abuelitas que sacan adelante a sus hijos y nietos.

“Siempre que voy con ustedes, las mujeres trabajadoras, las madres, jefas de familia, me voy muy motivado. Quiero decirles que aquí, por medio de los delegados de cada uno de los sectores, estamos trabajando para ayudar a aliviar esa doble carga que ustedes tienen. Reconocimiento para las mujeres madres de familia, porque es más difícil y nunca se rajan. Y también un noble reconocimiento para las abuelitas que se han acercado”, destacó Alfonso Martínez.

Martínez Alcázar refirió que su gobierno atiende todos los rincones del municipio, norte, sur, poniente y oriente, y mencionó avances importantes como la rehabilitación de la Unidad Deportiva Bicentenario, que estaba abandonada y vandalizada. Asimismo, recordó que el programa de pipas de agua sigue activo para atender a las colonias que no cuentan con red de agua potable, e invitó a las familias a registrarse en caso de necesidad.

Por su parte, la secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, explicó la relevancia del programa: “Inicialmente estaba dirigido solo a jefas de familia, pero la realidad nos mostró que también apoyamos a abuelitas que hoy cuidan a sus nietos, abuelitos que son mamá y papá, y hombres que asumen esa doble responsabilidad. Agradecemos muchísimo la sensibilidad de nuestro Presidente, Alfonso Martínez Alcázar”.

La Secretaria detalló que cada beneficiaria recibirá seis despensas al año. En esta primera entrega se entregaron tres despensas con valor de 230 pesos cada una, y las siguientes se entregarán en octubre y noviembre para alrededor de 2 mil personas.

El programa “Alimentación para el Bien Común” es uno de los ejes fundamentales de la Secretaría de Bien Común y Política Social, junto con el abastecimiento de agua mediante pipas, para llegar directamente a las familias morelianas que más lo requieren.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza Alfonso Martínez Alcázar reafirma su compromiso de trabajar de la mano con las mujeres, madres y jefas de familia para construir un Morelia más solidario y con mejores condiciones de vida.

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