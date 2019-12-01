Alfonso Martínez activa brigadas rurales contra los incendios forestales

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- En la zona boscosa la comunidad de El Laurelito, en la Tenencia de Jesús del Monte, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la activación de las brigadas rurales de manejo de fuego contra los incendios forestales y entregó equipo de protección y herramientas a los combatientes, para hacer frente a la temporada de incendios.

Durante el evento, Alfonso Martínez puso en marcha tres brigadas del Ayuntamiento de Morelia - Los Olivos, Jesús del Monte; Morelos, Tenencia Morelos; y el Páramo, San Miguel Monte- que se suman al esfuerzo conjunto con dependencias estatales y federales para proteger los bosques del municipio.

En su mensaje, Alfonso Martínez Alcázar reconoció el valor de los brigadistas y llamó a toda la sociedad a defender el patrimonio natural de Morelia: “Quiero agradecer la presencia de los brigadistas que salen valientemente, arriesgando su vida para salvar nuestros bosques y con ello la vida de todos. El bosque es vida, es el pulmón de nuestra ciudad. La diferencia entre el sur y el norte de Morelia es abismal, nada más por los bosques, por los pinos.”

El Presidente Municipal destacó su pasión personal por el campo y el bosque, heredada de su familia, y enfatizó la necesidad de mantener un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación.

Martínez Alcázar anunció que, además de la activación de las brigadas y la entrega de equipo, se reforzará el protocolo de vigilancia contra incendios intencionales. Hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa y recordó que quemar los bosques es un crimen que se perseguirá con la ley.

Asimismo, la secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Morelia, Guadalupe Díaz Chagolla refirió que el objetivo de esta actividad es fortalecer las capacidades operativas de las brigadas rurales del municipio mediante la entrega de uniformes y herramientas, reconociendo su labor en la protección de los ecosistemas y la seguridad de la población. Además de combatir incendios estas brigadas protegen la biodiversidad y seguridad de las comunidades.

El evento contó con la presencia de Víctor Manuel Quiñones Arroyo, delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) Martha Beatriz Rendón López, directora general de la Comisión Forestal del estado de Michoacán (Cofom), Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente del Estado (Secma), el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Francisco Lara Medina, jefes y jefas de tenencia, comisarios ejidales y vecinos, en el cual también se hizo entrega de víveres recolectados en los 5 centros de acopio implementados por la Secretaría de Medio Ambiente de Morelia.