Alfonso Chávez propone ordenar y anticipar la entrega–recepción municipal

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo del 2026.- El diputado local Alfonso “Poncho” Chávez presentó una iniciativa para reformar el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de que los procesos de entrega–recepción entre administraciones se realicen con reglas claras, preparación oportuna y mayor orden, evitando afectaciones a la continuidad del servicio público.

El legislador expuso que el cambio de administración municipal es uno de los momentos más delicados para los gobiernos locales, porque implica transferir responsabilidades, recursos, bienes, información administrativa y compromisos legales; cuando esto no se realiza de manera ordenada y transparente, se generan problemas de gobernabilidad como expedientes desorganizados, información incompleta, retrasos y observaciones en fiscalización. ￼

Chávez señaló que, en la práctica, la capacitación sobre entrega–recepción suele darse muy cerca del cierre de la administración, justo cuando los ayuntamientos enfrentan simultáneamente otras obligaciones institucionales como fiscalización, informes de gobierno y cierre administrativo-presupuestal, lo que provoca sobrecarga en áreas clave y pone en riesgo la correcta integración del expediente. ￼

Por ello, la propuesta establece momentos específicos y anticipados: que la Auditoría Superior de Michoacán emita lineamientos a más tardar en enero del año de renovación de ayuntamientos y que la capacitación se realice en marzo y abril, para que las administraciones cuenten con tiempo suficiente para organizar, integrar y validar la información, reduciendo omisiones e inconsistencias. ￼

Finalmente, el diputado subrayó que fortalecer la entrega–recepción es fortalecer la confianza ciudadana y llamó a analizar y respaldar esta reforma, orientada a mejorar la planeación administrativa y garantizar que las autoridades salientes entreguen de manera ordenada y que las entrantes reciban información completa, verificable y útil para iniciar su gestión.