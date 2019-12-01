Alexis Velázquez transforma el turismo en Huandacareo con cultura y gastronomía

Huandacareo, Michoacán, a 19 de agosto 2025.- En el marco de su Primer Informe de Gobierno, Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, dio a conocer que el turismo en el municipio alcanzó cifras históricas, consolidándose como un motor clave para la economía local.

Durante este primer año, Huandacareo recibió a más de 50 mil visitantes, lo que representa un crecimiento del 20% en comparación con el año anterior. Este logro se refleja en el fortalecimiento de hoteles, balnearios, restaurantes y comercios locales, generando empleos y una mayor derrama económica para las familias huandacarenses.

Uno de los mayores orgullos gastronómicos fue haber ganado el premio al “Mejor Taco de México” en el Tianguis Turístico 2025, colocando a la cocina huandacarense en el mapa nacional e internacional.

De igual manera, se dio inicio a la renovación de la zona arqueológica de La Nopalera, proyecto que convertirá al municipio en referente nacional con el primer parque arqueológico inclusivo de México, el cual contará con accesos universales y una innovadora zona lúdica para la niñez.

“El turismo es nuestra carta de presentación ante el país. Hemos trabajado para que Huandacareo no solo sea un destino de paso, sino un lugar de orgullo, identidad y bienestar para la gente, donde se vive la cultura, la gastronomía y nuestras raíces con orgullo”, destacó el presidente Alexis Velázquez.

A lo largo del año, el gobierno municipal impulsó las tradiciones y festividades locales, al tiempo que atrajo eventos de talla nacional como Miss Teen México, que posicionaron a Huandacareo en los ojos de todo el país. Asimismo, se implementaron apoyos directos a artesanos, restauranteros y guías turísticos, para que la riqueza cultural y económica permanezca en el municipio.