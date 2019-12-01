Alexis Velázquez supervisa restauración del atrio de la parroquia de Huandacareo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 16:58:55

Huandacareo, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, supervisó los trabajos de restauración del atrio de la parroquia de Huandacareo, acompañado por el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Michoacán, Marco Antonio Rodríguez Espinoza, y el párroco, padre Daniel Rubio.

La intervención contempla una superficie de 1,605 metros cuadrados, en los que se realizan trabajos para preservar este espacio emblemático del municipio, utilizando materiales similares a los originales y mejorando las condiciones del piso, las jardineras y la iluminación.

Esta restauración representa un hecho histórico para Huandacareo, al tratarse de un proyecto que requirió cerca de 11 meses de gestiones para obtener la autorización del INAH, institución encargada de garantizar la conservación del patrimonio histórico.

”“Esta es una restauración histórica para Huandacareo. Tuvimos que esperar cerca de 11 meses para obtener la autorización del INAH, pero hoy estamos viendo cómo este proyecto se convierte en una realidad. Queremos cuidar nuestra historia, respetar los materiales originales y entregar a las familias un espacio digno que conserve el patrimonio histórico de nuestro municipio.”, expresó Alexis Velázquez.

El Gobierno Municipal de Huandacareo continúa impulsando la conservación de su patrimonio, trabajando en coordinación con las instituciones correspondientes para preservar los espacios.