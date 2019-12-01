Alexis Velázquez presentó su 1er Informe de Gobierno: “un informe del pueblo”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 17:08:41

Huandacareo, Michoacán, a 16 de agosto de 2025.- En un evento histórico realizado en la Plaza Principal, Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, presentó su 1er Informe de Gobierno, donde destacó que este primer año ha sido un período de grandes avances, obras sin precedentes y resultados que hoy ponen el nombre de Huandacareo en lo más alto.

Durante su mensaje, el edil resaltó que este año estuvo marcado por obras históricas de infraestructura, el fortalecimiento del sector educativo, con apoyos directos a estudiantes y mejoramiento de escuelas; además de acciones en salud, seguridad y deporte, que contribuyen al bienestar integral de las familias huandacarenses.

Asimismo, señaló el crecimiento del turismo, con más de 50 mil visitantes en este año, gracias a la promoción de la identidad, gastronomía y tradiciones de Huandacareo, lo que ha generado economía y empleo para la gente.

El municipio también fue escenario de eventos de talla nacional, consolidándose como referente cultural y turístico no solo en Michoacán, sino en todo el país.

El presidente municipal reconoció el gran equipo del ayuntamiento, así como el apoyo del Gobernador del Estado, Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla, cuyas gestiones conjuntas han hecho posible que los proyectos se conviertan en realidades para el beneficio del pueblo.

“Este no fue solo un informe de gobierno, fue un informe del pueblo, porque cada logro y cada acción ha sido pensando en la transformación y el futuro de Huandacareo”,

expresó Alexis Velázquez ante ciudadanas y ciudadanos que se dieron cita para acompañar este importante acontecimiento.

Con este primer año, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera cercana, con transparencia y con visión de desarrollo para todas y todos los huandacarenses.