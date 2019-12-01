Alexis Velázquez pone la salud de las familias al centro de su 1er año de gobierno

Alexis Velázquez pone la salud de las familias al centro de su 1er año de gobierno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 17:23:00
Huandacareo, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Durante su Primer Informe de Gobierno, Alexis Velázauez, presidente municipal de Huandacareo, destacó que la salud de las familias ha sido uno de los ejes principales de su administración, logrando avances históricos que hoy mejoran la calidad de vida de la población.

En uno de los principales logros, es que por primera vez en la historia del municipio, Huandacareo cuenta con una ambulancia de cuidados intensivos totalmente equipada, con una inversión de $2,200,000, lo que permite ofrecer traslados seguros y atención de primer nivel en emergencias. Además, el personal de Protección Civil se duplicó, pasando de 5 a 12 elementos, quienes brindaron 801 atenciones de emergencia gratuitas.

En el área de atención médica, a través del DIF Municipal se otorgaron 3,727 consultas médicas gratuitas, garantizando tanto la atención física como la salud mental de los habitantes, además de la gestión de un médico permanente del programa IMSS Bienestar, que hoy brinda atención a más de 1,500 personas.

Asimismo, se eliminó el cobro por el servicio de ambulancia, realizándose más de 80 traslados médicos gratuitos, que significaron un ahorro aproximado de $240,000 para las familias huandacarenses.

“En Huandacareo la salud dejó de ser un privilegio; hoy es un derecho real que se atiende con dignidad. Demostrando que cuando se gobierna con compromiso y sensibilidad, la salud de la gente puede ponerse en el centro de las decisiones.”, señaló el alcalde Alexis Velázquez.

Como parte de los apoyos a quienes más lo necesitan, también se entregaron 45 sillas de ruedas, además de decenas de apoyos médicos como lentes, aparatos auditivos, bastones y andadores, beneficiando a más de 150 familias que hoy recuperan calidad de vida y esperanza.

