Alexis Velázquez invita a disfrutar del Balneario El Paraíso en la 1er Feria de los Balnearios de Huandacareo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 11:09:41
Huandacareo, Michoacán, a 15 de octubre 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, invitó a la población y visitantes a disfrutar del balneario El Paraíso, uno de los espacios participantes en la 1er Feria de los Balnearios de Huandacareo 2025, el cual ofrece un ambiente familiar y relajante ideal para disfrutar durante esta temporada.

El Paraíso cuenta con albercas profundas y albercas para niños, así como toboganes, amplias áreas verdes, un restaurante, tienda de abarrotes y un establecimiento cómodo y seguro para todas las edades.

“Queremos que quienes nos visiten vivan una experiencia única en cada uno de nuestros balnearios, y El Paraíso es una excelente opción para quienes buscan diversión, descanso y buena atención”, destacó el alcalde Alexis Velázquez.

Ubicado en la calle 16 de Septiembre, este balneario es parte del recorrido turístico y recreativo que ofrece Huandacareo durante la feria, con entrada gratuita y la oportunidad de conocer la riqueza natural y hospitalidad del municipio.

