Alexis Velázquez inaugura el nuevo Centro de Monitoreo y Videovigilancia en Huandacareo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 12:15:55
Huandacareo, Michoacán, a 9 de agosto 2025.- Con el firme compromiso de garantizar la seguridad de las familias de Huandacareo, Alexis Velázquez,  Presidente Municipal, inauguró el nuevo Centro de Monitoreo y Videovigilancia, una de las acciones más importantes en materia de seguridad en el municipio.

Gracias a una inversión de 800 mil pesos, se instalaron más de 100 cámaras distribuidas estratégicamente en Huandacareo y sus comunidades, con el objetivo de prevenir delitos, reforzar la vigilancia y brindar una respuesta más rápida ante cualquier emergencia.

Alexis Velázquez destacó que antes de esta administración, el municipio contaba con solo 6 cámaras instaladas, de las cuales únicamente funcionaban 2, lo que limitaba seriamente la capacidad de reacción de las autoridades. “Estamos dando un paso firme y contundente para devolver la tranquilidad a nuestras familias. Este centro y sus cámaras no solo representan tecnología, sino también el compromiso real de cuidar lo más valioso que tenemos: nuestra gente”, señaló Velázquez.

El nuevo Centro de Monitoreo operará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y estará a cargo de personal capacitado coordinado con Seguridad Pública.

