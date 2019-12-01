Alexis Velázquez impulsa nuevo espacio deportivo en Huandacareo dentro del “Mundial Social 2026”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 12:56:09
Huandacareo, Michoaccán, a 10 de marzo 2026.- Alexis Velázquez, presidente de Huandacareo, anunció el arranque de la construcción de una nueva cancha deportiva en el municipio, como parte del programa nacional “Mundial Social 2026”, una iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que busca que la próxima Copa del Mundo deje beneficios en las comunidades de todo el país.

Este proyecto forma parte de una estrategia nacional coordinada por la SEDATUy la CONADE, mediante la cual se construirán mil canchas deportivas en distintos puntos del país, siendo Huandacareo uno de los municipios seleccionados para recibir esta importante obra.

El alcalde destacó que esta acción es resultado de la gestión realizada por el gobierno municipal, con el objetivo de fortalecer los espacios de convivencia y promover el deporte entre niñas, niños y jóvenes.

“Nos llena de orgullo que Huandacareo forme parte de este importante proyecto nacional. Esta cancha será un espacio para que nuestras familias convivan, para que las y los jóvenes encuentren en el deporte una herramienta de disciplina, salud y comunidad”, expresó el presidente municipal.

Además, el edil agradeció el respaldo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como el acompañamiento estratégico de Miguel Ángel Sandoval, delegado en Michoacán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quienes han sido clave para concretar este proyecto en beneficio del municipio.

Noventa Grados
