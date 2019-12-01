Alexis Velázquez impulsa nuevo alumbrado público en Tupatarillo–Tupátaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 18:35:11

Huandacareo, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, realizó la construcción de alumbrado público en el tramo Tupatarillo–Tupátaro, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y fortalecer la seguridad de las familias.

La obra contempla la instalación de 48 nuevas luminarias LED a lo largo de 1,200 metros lineales, donde se llevaron a cabo trabajos de excavación, instalación de ductos de polietileno, colocación de registros para alumbrado público, instalación de postes y montaje de luminarias, con una inversión de $1, 178, 642 pesos.

“La instalación de estas luminarias en el tramo permitirá mejorar la iluminación y brindar mayor seguridad a las familias. Nuestro compromiso es seguir llevando obras que se traduzcan en bienestar y una mejor calidad de vida para todas y todos”, expresó el alcalde.

Además, Alexis Velázquez destacó que estas acciones contribuyen a mejorar las condiciones de iluminación en los caminos del municipio, brindar mayor seguridad a quienes transitan por la zona y fortalecer la imagen de los espacios públicos.