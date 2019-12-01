Alexis Velázquez impulsa la rehabilitación de panteones en Huandacareo

Huandacareo, Michoacán, a 27 de octubre 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, junto a elementos de Oficialía Mayor, encabezan trabajos de decoración y mejoramiento de espacios públicos para recibir a las familias que visitarán el municipio durante las celebraciones del Día de Muertos.

Los trabajos contemplan la colocación de adornos en el panteón municipal, la Plaza Principal y sus alrededores, con el propósito de generar un ambiente alusivo a estas fechas, en las que las familias honran la memoria de sus seres queridos y mantienen vivas las tradiciones mexicanas.

Como parte de estas acciones, también se lleva a cabo la remodelación de los baños y la entrada principal del panteón municipal de la cabecera, áreas que durante años no habían recibido trabajos de mejoramiento. De igual manera, se realizan labores de atención y recuperación en el panteón de la comunidad de San José Cuaro.

“Nos estamos preparando para recibir el Día de Muertos como se merece nuestra gente, cuidando nuestras tradiciones y recuperando espacios que durante años no habían recibido la atención necesaria. Queremos que las familias encuentren espacios dignos, limpios y en buenas condiciones para honrar la memoria de sus seres queridos”., expresó el alcalde.

Estas acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y recuperación de espacios que requieren atención, con el objetivo de ofrecer lugares más dignos, limpios y adecuados para las personas que acuden a recordar a sus seres queridos durante el Día de Muertos.