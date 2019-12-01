Alexis Velázquez impulsa la prevención vial en Huandacareo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 12:33:08

Huandacareo, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- El Gobierno Municipal de Huandacareo, encabezado por Alexis Velázquez, presidente municipal, llevaron a cabo el Segundo Simulacro de Siniestro de Motocicleta, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y la educación vial entre las y los jóvenes del municipio.

Esta actividad se realizó en coordinación con el Agrupamiento Estatal de Seguridad Vial, a través del Área de Fomento Vial, así como con Protección Civil Municipal, Seguridad Ciudadana, contando además con la presencia del Secretario Municipal, la Síndico Municipal, maestras, maestros y directivos de instituciones educativas.

Al simulacro asistieron alumnas y alumnos de la Preparatoria Cuauhtémoc y de la Secundaria del Instituto Por un Mundo Mejor, quienes participaron activamente en esta jornada formativa.

Durante el ejercicio, se brindó capacitación práctica a las y los estudiantes sobre la correcta lectura de los señalamientos viales, el uso adecuado del casco de seguridad, así como la importancia de dar aviso oportuno a las autoridades en caso de un accidente, con el fin de prevenir riesgos y mejorar la atención a personas lesionadas.

“La prevención es una responsabilidad compartida; educar a nuestras juventudes en materia de seguridad vial es invertir en un Huandacareo más seguro para todas y todos”, señaló Velázquez.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando estrategias de prevención, capacitación y coordinación que contribuyan a reducir accidentes y proteger la integridad de la ciudadanía.