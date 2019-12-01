Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 18:50:02

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2026.- El presidente municipal de Huandacareo, Alexis Velázquez, participó en el encuentro político encabezado por Carlos Torres Piña, coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en el que se dieron cita representantes de distintas fuerzas políticas de Michoacán.

En el marco de este encuentro, Alexis Velázquez manifestó su respaldo personal a Carlos Torres Piña, reconociendo la importancia de fortalecer la unidad, el diálogo y la construcción de acuerdos entre los diferentes liderazgos políticos del estado.

La rueda de prensa contó con la participación de Jesús Mora González, dirigente estatal de Morena; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, y Verónica García Reyes, del PRD Michoacán, así como legisladores y presidentes municipales que coincidieron en la importancia de construir una agenda común para Michoacán.

Durante el encuentro, Carlos Torres Piña destacó la necesidad de mantener el diálogo entre las distintas expresiones políticas, evitar la polarización y privilegiar las coincidencias que permitan avanzar en una agenda compartida.

Con su participación, Alexis Velázquez reiteró su disposición de continuar sumando esfuerzos desde el ámbito político, respaldando los espacios de encuentro y coordinación encabezados por Carlos Torres Piña, con una visión de unidad y trabajo conjunto para Michoacán.

