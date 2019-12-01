Alexis Velázquez da inicio a 2ª Feria de los Balnearios de Huandacareo

Alexis Velázquez da inicio a 2ª Feria de los Balnearios de Huandacareo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 10:16:01
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Huandacareo, Michoacán, a 17 de octubre 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, informó que con la participación de más de mil personas en los seis parques acuáticos del municipio, arrancó la segunda edición de la Feria de los Balnearios de Huandacareo, que durante su primera jornada registró saldo blanco.

También destacó que para garantizar la seguridad de las y los asistentes, elementos de Protección Civil y Seguridad Ciudadana mantuvieron presencia y labores en los distintos centros acuáticos, permitiendo que las familias disfrutaran de esta jornada sin incidentes.

“Nos da mucho gusto recibir a familias que pudieron disfrutar de nuestros parques acuáticos con tranquilidad en esta segunda edición de la Feria de los Balnearios. Queremos que más personas conozcan Huandacareo y todo lo que nuestro municipio tiene para ofrecer, siempre garantizando la seguridad con acciones preventivas para todas y todos”, expresó el alcalde.

Asimismo, informó que todavía hay boletos gratuitos disponibles para los días 23 y 30 de octubre, por lo que las personas interesadas pueden acudir a los puntos de distribución establecidos para obtenerlos y disfrutar de los seis parques acuáticos participantes.

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