Alexis Velázquez consolida a Huandacareo como uno de los municipios más seguros de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 22:34:22

Huandacero, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- En tan solo un año de gestión, Alexis Velázquez, presidente municipal, destacó que Huandacareo ha logrado consolidarse como uno de los municipios más seguros del estado, al reducir la delincuencia en un 57%, colocándose hoy con una de las tasas de delito más bajas en Michoacán.

Como parte de esta transformación en materia de seguridad, el municipio pasó de tener solo 6 cámaras de videovigilancia, a contar ahora con 98 cámaras distribuidas estratégicamente en Huandacareo y sus comunidades, fortaleciendo la capacidad de reacción y prevención.

Asimismo, se dignificó a la Policía Municipal después de 15 años sin mejoras, donde se renovó el armamento, se aumentó el salario de los elementos, se entregaron uniformes y equipo táctico de calidad.⁠ Ahora los patrullajes se realizan en mejores condiciones y con un trato cercano a la ciudadanía.

El alcalde resaltó que, gracias a las acciones de prevención y protección hacia las mujeres, Huandacareo no figura en las alertas por violencia de género, consolidándose como un municipio con un entorno más seguro e incluyente.

“Hoy en Huandacareo la paz dejó de ser una promesa lejana, demostrando que con disciplina, cercanía con la gente y una visión de futuro, nuestro municipio es cada vez más seguro, con policías dignificados y con entornos para nuestras familias”, expresó el presidente municipal, Alexis Velázquez.

Finalmente durante fiestas y tradiciones locales, el Gobierno Municipal desplegó 163 operativos viales, logrando eventos más ordenados y seguros para habitantes y visitantes.