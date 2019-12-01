Alexis Velázquez consolida a Huandacareo como uno de los municipios más seguros de Michoacán

Alexis Velázquez consolida a Huandacareo como uno de los municipios más seguros de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 22:34:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huandacero, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- En tan solo un año de gestión, Alexis Velázquez, presidente municipal, destacó que Huandacareo ha logrado consolidarse como uno de los municipios más seguros del estado, al reducir la delincuencia en un 57%, colocándose hoy con una de las tasas de delito más bajas en Michoacán.

Como parte de esta transformación en materia de seguridad, el municipio pasó de tener solo 6 cámaras de videovigilancia, a contar ahora con 98 cámaras distribuidas estratégicamente en Huandacareo y sus comunidades, fortaleciendo la capacidad de reacción y prevención.

Asimismo, se dignificó a la Policía Municipal después de 15 años sin mejoras, donde se renovó el armamento, se aumentó el salario de los elementos, se entregaron uniformes y equipo táctico de calidad.⁠ Ahora los patrullajes se realizan en mejores condiciones y con un trato cercano a la ciudadanía.

El alcalde resaltó que, gracias a las acciones de prevención y protección hacia las mujeres, Huandacareo no figura en las alertas por violencia de género, consolidándose como un municipio con un entorno más seguro e incluyente.

“Hoy en Huandacareo la paz dejó de ser una promesa lejana, demostrando que con disciplina, cercanía con la gente y una visión de futuro, nuestro municipio es cada vez más seguro, con policías dignificados y con entornos para nuestras familias”, expresó el presidente municipal, Alexis Velázquez.

Finalmente durante fiestas y tradiciones locales, el Gobierno Municipal desplegó 163 operativos viales, logrando eventos más ordenados y seguros para habitantes y visitantes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Es vinculado a proceso Isaías “N”, por ser el presunto responsable de violación y abuso sexual en agravio de su hija en Uruapan, Michoacán
Se registra fuerte incendio en tienda de telas en el centro de Colima
Sentencian a 11 años de prisión a dos sujetos implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leyva 
Presentan en Morelia, Michoacán, Resultados contra la delincuencia en Tierra Caliente
Más información de la categoria
Sentencian a 11 años de prisión a dos sujetos implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leyva 
A dos días de su audiencia, Silvano Aureoles consigue respiro legal: Juez federal congela nuevas órdenes de arresto
Es detenido ex director de la SSP de Veracruz; estuvo en el cargo durante el mandato de Javier Duarte
Matan a 8 policías comunitarios en emboscada en Ayutla, Guerrero
Comentarios