Alexis Velázquez celebra exitosa primera edición de la Feria de los Balnearios en Huandacareo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 15:37:15
Huandacareo, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- Alexis Velázquez, Presidente Municipal de Huandacareo informó que la Primera Feria de los Balnearios concluyó con gran éxito, consolidándose como un nuevo atractivo turístico y familiar en el municipio.

Durante los tres días de actividades, se registró la visita de 10,865 turistas, quienes disfrutaron del acceso gratuito a los seis balnearios participantes, así como a su gastronomía y cultural que dieron realce a esta primera edición.

El alcalde destacó que el evento se desarrolló con saldo blanco, gracias a la estrecha coordinación con Seguridad Ciudadana y Protección Civil Municipal, quienes garantizaron un ambiente seguro y ordenado para todas y todos los asistentes.

“Estamos muy contentos por la gran respuesta que tuvo esta primera Feria de los Balnearios. Huandacareo demostró una vez más su potencial turístico y la calidez de su gente. Agradezco a todas y todos los que hicieron posible este evento”, expresó el presidente municipal Alexis Velázquez.

Ante los resultados obtenidos, el edil anunció que en 2026 se llevará a cabo la segunda edición de la Feria de los Balnearios, con el objetivo de fortalecer la economía local, impulsar el turismo regional y seguir posicionando a Huandacareo como uno de los principales destinos de recreación en Michoacán.

Noventa Grados
