Alexis Velázquez anuncia preparativos finales para la 2ª Feria de los Balnearios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 10:05:57

Huandacareo, Michoacán, a 14 de octubre 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, anuncia el arranque de la segunda edición de la Feria de los Balnearios en Huandacareo, una iniciativa que permitirá a las familias disfrutar de seis centros acuáticos del municipio con acceso totalmente gratuito los días 16, 23 y 30 de octubre.

El presidente municipal, informó que se encuentra listo el operativo de seguridad y atención a los visitantes, con la participación de paramédicos, elementos de Protección Civil y Policía, quienes estarán preparados para brindar atención y salvaguardar la integridad de todas y todos.

_“Queremos que las familias disfruten de nuestros balnearios, que vengan a Huandacareo y conozcan todo lo que nuestro municipio tiene para ofrecer. Estamos preparando cada detalle para brindarles una experiencia segura y agradable”,_ expresó el alcalde.

Asimismo, recordó que los boletos se pueden obtener de manera gratuita en los siguientes puntos:

* Plaza Principal de Huandacareo: de 08:00 a 15:00 horas.

* Módulo de la Secretaría de Turismo (SECTUR): de 08:00 a 17:00 horas.

Cada persona podrá obtener hasta dos boletos gratuitos, sujetos a disponibilidad.