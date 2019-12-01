Alertan por embestida a la libertad de expresión por “Ley Antimemes”

Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre de 2026.- El senador de la República por Acción Nacional, Agustín Dorantes Lámbarri, denunció un «intento sistemático y constante» desde el Gobierno Federal y su mayoría parlamentaria para coartar la libertad de expresión en el país, al tiempo que llamó a la disciplina interna dentro de su partido de cara a los próximos procesos electorales en la entidad.

Advirtió sobre un patrón legislativo dirigido a acallar voces disidentes y críticas hacia la administración federal, refiriéndose a distintas iniciativas promovidas en el Congreso de la Unión.

Enfatizó que la restricción a las garantías de opinión pública se ha intentado consolidar a través de diversas vías legales, citando como antecedentes las reformas en materia de telecomunicaciones, donde se plantearon mecanismos para el apagado de plataformas digitales y sanciones a concesionarios, hasta los proyectos más recientes que buscan tipificar multas contra creadores de contenido que hagan uso de la sátira o símbolos oficiales.

“Vemos un esfuerzo constante por limitar la voz de la ciudadanía cuando esta difiere de la postura oficial. Se intentó primero con la Ley de Telecomunicaciones y las sanciones a concesionarios, y ahora lo observamos con la intención de castigar a quienes crean contenido ironizando sobre la autoridad. En el Senado esperaremos a conocer la redacción final que apruebe la Cámara de Diputados, pero no dejaremos de denunciar cualquier intento de censura impositora”.

Subrayó que, ante la falta de una mayoría de oposición en ambas cámaras federales para frenar estas iniciativas, la participación ciudadana y las organizaciones civiles son el principal contrapeso para defender la libre manifestación de ideas.

Cuestionado sobre sus aspiraciones políticas y los reacomodos internos en el Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, donde también se han mencionado perfiles como el del exalcalde capitalino Luis Nava, Agustín Dorantes evitó adelantarse a los tiempos y garantizó respeto a las decisiones del partido.

Reiteró que se mantendrá enfocado en su labor legislativa en la Cámara Alta para entregar resultados.

Aseguró que esperará con disciplina los momentos y consensos institucionales para la definición de candidaturas en el estado y la capital.

Cuestionado sobre la meta electoral de frenar la entrada de Morena a Querétaro, sostuvo que el fin prioritario es preservar la calidad de vida, la certeza y el desarrollo social que diferencian a la entidad en el panorama nacional.