Alerta en Coahuayana: Alcalde advierte que pagar deuda de 22 mdp detendría servicios y provocaría el colapso total del municipio

Morelia, Michoacán, 19 de diciembre de 2025.- Andrés Rafael Aguilar Mendoza, presidente municipal de Coahuayana, advirtió que pagar 22 millones de pesos a la empresa Mexim Intermich S.A. de C.V. representaría un colapso financiero para la demarcación.

En un mensaje brindado a través de redes sociales y acompañado de miembros de su cabildo, el alcalde señaló que el juicio político promovido ante el Congreso local por dicha empresa es derivado de una deuda heredada desde el año 2011, originada por un programa de vivienda.

"El municipio no tiene una solvencia económica para poder pagar tal cantidad; eso implicaría dejar de hacer toda la obra pública en el municipio, eso implicaría dejar de prestar los servicios municipales, recolección de basura, agua, eso implicaría tener que despedir al personal, y eso representaría un colapso total de nuestro municipio de Coahuayana", comentó en su mensaje el edil.

Aguilar Mendoza reiteró que su administración no generó la deuda, y comentó que incluso sus antecesores no atendieron ni dieron seguimiento al caso.

"Después de 14 años, esta situación todavía la tenemos aquejando al municipio de Coahuayana. Estamos atendiendo el tema de la parte jurídica del ayuntamiento, no de ahorita, desde que iniciamos la administración, es un tema que se ha estado atendiendo y en su momento se dejó de atender esta situación y hoy en día se presume que va por la cantidad de 22 millones", detalló el perredista.

El alcalde aseguró que, mientras atienden este proceso, continúan trabajando en las demandas heredadas, pero hizo hincapié en que la prioridad es evitar la paralización de la vida municipal.

Representantes de la empresa Mexim Intermich S.A. de C.V

promovieron un juicio político ante el Congreso del Estado de Michoacán en contra del presidente municipal de Coahuayana, a quien señalan que incumplir las resoluciones judiciales relacionado con el pago de una deuda derivado de un contrato de obra pública.