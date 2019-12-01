Alejandro Moreno pide la salida de Guadalupe Taddei del INE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 23:00:58

Ciudad de México, 23 de octubre de 2026.- Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, pidió la renuncia de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), por los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos y posibles beneficios para personas cercanas a ella.

En una publicación en redes sociales, Moreno se refirió a videos difundidos por Latinus en los que, según sus declaraciones, aparece Alfredo “H”, a quien señaló como un contratista que recibió acuerdos por millones de pesos. El priista cuestionó los viajes y lujos que aparecen en el material y pidió que se investigue el caso.

También acusó a Taddei de poner en duda la independencia del INE y aseguró que su partido ha denunciado anteriormente presuntas irregularidades dentro del organismo. Por ello, pidió que se aclaren los señalamientos y que haya explicaciones sobre los contratos mencionados.

Finalmente, Moreno pidió que el Consejo General del INE comience el proceso para sustituir a Taddei.