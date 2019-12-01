Alejandro Moreno critica reforma electoral de Morena y acusa intento de manipular elecciones

Alejandro Moreno critica reforma electoral de Morena y acusa intento de manipular elecciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 18:59:03
Ciudad de México, 28 de febrero de 2026.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, criticó la reforma electoral impulsada por el partido gobernante y aseguró que su objetivo sería mantenerse en el poder mediante cambios al sistema electoral.

En una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el líder priista afirmó que la intención detrás de la propuesta de Morena es asegurar que el partido en el poder continúe gobernando no a través del voto popular, sino mediante una manipulación del sistema electoral.

Moreno también señaló que, ante lo que calificó como un posible fracaso en las urnas, el oficialismo busca crear un ambiente en el que las elecciones puedan ser amañadas.

Las declaraciones ocurren en medio del debate político por la reforma electoral propuesta por el gobierno federal y discutida en el ámbito legislativo.

