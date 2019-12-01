Alejandro Moreno Cárdenas critica fallas en Pemex tras incidente en refinería de Tula

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 22:52:48

Ciudad de México, 16 de abril de 2026.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, criticó las condiciones operativas de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras reportarse un incidente en la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula, Hidalgo, donde se registró una falla que generó una columna de humo visible desde el exterior.

A través de sus redes sociales, el también senador señaló que este hecho generó alarma entre las familias que habitan en zonas aledañas al complejo, y lo vinculó con otros incidentes recientes en instalaciones de la empresa productiva del Estado.

Moreno Cárdenas aseguró que estos eventos evidencian un problema estructural en la operación de refinerías estratégicas, las cuales presentan fallas por falta de mantenimiento y controles adecuados, además de cuestionar la gestión del gobierno federal en materia energética.

Asimismo, exigió explicaciones a las autoridades y pidió que se determinen responsabilidades por los incidentes, al considerar que se debe garantizar la seguridad de los trabajadores y de las comunidades cercanas, así como mayor transparencia en el manejo de la empresa.