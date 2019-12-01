Alejandro Moreno acusa a Ariadna Montiel de evadir señalamientos sobre seguridad en México

Alejandro Moreno acusa a Ariadna Montiel de evadir señalamientos sobre seguridad en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 22:37:41
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Ciudad de México, 1 de julio de 2026.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional  (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó una serie de críticas contra Morena y la presidenta del partido, Ariadna Montiel, a través de una publicación en redes sociales, en la que acusó al partido oficialista de evadir los señalamientos sobre la violencia e inseguridad que enfrenta el país.

En su mensaje, el dirigente priista cuestionó que la funcionaria no respondiera a los señalamientos realizados por la oposición respecto a la presencia del crimen organizado en distintas regiones del país y también criticó la política del Gobierno federal en materia comercial, al asegurar que se afectó la relación de México con sus socios del T-MEC.

Asimismo, Moreno hizo referencia a diversos actores políticos de Morena, a quienes dirigió acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado, sin presentar pruebas en su publicación.

Finalmente, el líder nacional del PRI afirmó que continuará expresando sus críticas al Gobierno federal y sostuvo que su partido no dejará de señalar lo que considera problemas en materia de seguridad y gobernabilidad.

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