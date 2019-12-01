Alejandro Méndez López anuncia presentación de reforma constitucional ambiental en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente del Estado de Michoacán, informó que presentarán ante académicos, ambientalistas y legisladores la iniciativa de reforma constitucional que busca garantizar el derecho de los ciudadanos de Michoacán a un medio ambiente sano.

"Primero, reconociendo este derecho, un medio ambiente sano, con esto nos armonizamos a la Constitución federal, pero también insertando determinados principios que tienen que ver con los principios que establece el Acuerdo de Escazú de derecho a la información en materia ambiental, participación ciudadana, acceso a la justicia ambiental, el principio precautorio y algunos otros", indicó en entrevista.

Comentó que en los capítulos de planeación del desarrollo económico de la entidad, se incluyen los criterios de sustentabilidad para que esta planeación se haga en armonía y respetando el patrimonio natural del Estado.

Destacó que posteriormente se presentará un paquete de reformas a la legislación secundaria, impactando en cinco leyes clave.

"Presentaremos un paquete de reformas en materia ambiental a la legislación ambiental, que tendrá que contemplar la Ley Ambiental del Estado, la Ley de Responsabilidad Ambiental, la Ley de Cambio Climático del Estado, la Ley General de Residuos del Estado, estas cuatro leyes que tenemos, la Ley Forestal también, cinco leyes, se presentarán un paquete de reformas para esta legislatura, pero que van derivadas de este cambio constitucional", detalló el funcionario estatal.