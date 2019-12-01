Alejandro Méndez López anuncia presentación de reforma constitucional ambiental en Michoacán

Alejandro Méndez López anuncia presentación de reforma constitucional ambiental en Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 19:02:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente del Estado de Michoacán, informó que presentarán ante académicos, ambientalistas y legisladores la iniciativa de reforma constitucional que busca garantizar el derecho de los ciudadanos de Michoacán a un medio ambiente sano.

"Primero, reconociendo este derecho, un medio ambiente sano, con esto nos armonizamos a la Constitución federal, pero también insertando determinados principios que tienen que ver con los principios que establece el Acuerdo de Escazú de derecho a la información en materia ambiental, participación ciudadana, acceso a la justicia ambiental, el principio precautorio y algunos  otros", indicó en entrevista.

Comentó que en los capítulos de planeación del desarrollo económico de la entidad, se incluyen los criterios de sustentabilidad para que esta planeación se haga en armonía y respetando el patrimonio natural del Estado.

Destacó que posteriormente se presentará un paquete de reformas a la legislación secundaria, impactando en cinco leyes clave.

"Presentaremos un paquete de reformas en materia ambiental a la legislación ambiental, que tendrá que contemplar la Ley Ambiental del Estado, la Ley de Responsabilidad Ambiental, la Ley de Cambio Climático del Estado, la Ley General de Residuos del Estado, estas cuatro leyes que tenemos, la Ley Forestal también, cinco leyes, se presentarán un paquete de reformas para esta legislatura, pero que van derivadas de este cambio constitucional", detalló el funcionario estatal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a presunto multihomicida en Morelia, Michoacán
Arriba García Harfuch a Uruapan, Michoacán
Aseguran más de 74 mil litros de huachicol durante operativos en Coahuila y Jalisco
Confirma la FGE, no hubo muertos tras accidente de Panindícuaro, Michoacán; hay dos heridos graves 
Más información de la categoria
Uruapan en pie de guerra: Acompañados de viuda de Manzo, Harfuch, Bedolla y Trevilla Trejo activan plan para cerrarle el paso a la delincuencia en Michoacán 
Congreso del Estado de Michoacán regula a “influencers” en tiempos de veda electoral
Eligen a Ernestina Godoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República
Aprehenden a presunto multihomicida en Morelia, Michoacán
Comentarios