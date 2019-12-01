Alcaldía Cuauhtémoc fortalece apoyo a mujeres con más de 420 Puntos Violeta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 22:46:45

Ciudad de México, 26 de marzo de 2026.- La Alcaldía Cuauhtémoc informó que cuenta con más de 420 “Puntos Violeta”, espacios destinados a brindar apoyo y protección a mujeres en situación de violencia dentro de la demarcación.

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, hizo un llamado a los negocios locales para sumarse a esta estrategia, la cual busca ampliar la red de atención inmediata a través de establecimientos seguros donde las mujeres puedan resguardarse.

Estos puntos operan mediante la llamada “Reacción Violeta”, un equipo conformado por policías, psicólogas y abogadas, que brinda atención integral y acompañamiento a las víctimas desde el primer contacto hasta la resolución de su caso.

Durante su pronunciamiento, la edil destacó que “la violencia no empieza con un golpe; empieza aislando, cortando llamadas, separándola de su familia”, por lo que mencionó la importancia de acercar la ayuda antes de que las víctimas la soliciten.

Asimismo, llamó a gobiernos de otras entidades y alcaldías a replicar este modelo para prevenir la violencia contra las mujeres.