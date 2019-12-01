Alcaldesa de Uruapan señala conductas inapropiadas en el Senado: “No es lugar para bajezas”

Alcaldesa de Uruapan señala conductas inapropiadas en el Senado: “No es lugar para bajezas”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 21:50:38
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Ciudad de México, 26 de marzo de 2026.- Luego del momento de tensión que se vivió en el Senado de la República el día de ayer durante la visita de Grecia Quiroz, cuando legisladores de Morena corearon el nombre de Morón, la alcaldesa de Uruapan se pronunció sobre lo ocurrido.

La edil señaló que su presencia en el recinto legislativo generó incomodidad entre algunos senadores, pese a que acudió de manera respetuosa y sin intención de provocar. Explicó que asistió al pleno por invitación del senador de Morena, Emmanuel Carmona, quien incluso le ofreció ocupar su lugar durante la sesión.

En su declaración, criticó que la reacción de algunos legisladores no estuvo a la altura del espacio de debate que representa el Senado y mencionó que este debe ser “un lugar de debate en donde se debe acordar un beneficio de los mexicanos y no para caer en bajezas”.

Asimismo, cuestionó la postura de quienes aseguran defender a las mujeres, al señalar que lo ocurrido no refleja un compromiso real con esa causa y calificó los hechos como actitudes alejadas del nivel que se espera de representantes públicos.

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