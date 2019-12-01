Alcaldesa de Uruapan relata cómo Samuel "N", detenido por caso Manzo, llegó a la administración: "Lamentable que haya demostrado con una traición la oportunidad que se le dio"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 17:31:40

Uruapan, Michoacán, a 12 de enero del 2025.- Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, relató sobre la incorporación de Samuel "N"., uno de los servidores públicos municipales señalados en relación con el homicidio del exalcalde Carlos Manzo a su administración, expresando su pesar por los hechos.

Quiroz confirmó que ella estuvo presente, cuando en su momento Samuel se presentó ante Carlos Manzo para ofrecer su currículum.

La carta de presentación de Samuel, según recordó la edil, fue su experiencia previa trabajando como asesor de un diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La edil reconoció que, en los primeros meses, el jefe de protocolo rindió frutos y se mostró como una persona atenta, admitiendo que no creía que él pudiera estar involucrado en los sucesos que se investigan. Sin embargo, Quiroz manifestó públicamente su dolor ante la situación: "hay rabia, hay impotencia, hay coraje" y lamentó profundamente que haya demostrado con una traición la oportunidad que le fue brindada por el exalcalde Manzo.

Finalmente, Quiroz reiteró su postura firme contra la deslealtad dentro de su gobierno, asegurando que "en este movimiento no se permite la traición" y que no se otorgarán "cheques en blanco" a ningún funcionario.