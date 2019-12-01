Alcaldesa de Quiroga denuncia que el autogobierno de El Calvario afecta servicios y presupuesto municipal; Pide intervención del gobernador

Morelia, Michoacán, a 8 de enero del 2026.- Alma Mireya González Sánchez, presidenta municipal de Quiroga, manifestó su preocupación ante la división generada por el tema del autogobierno en El Calvario, señalando que esta situación está afectando a todos los ciudadanos, especialmente a su demarcación.

En entrevista telefónica, la alcaldesa se refirió al bloqueo de vialidades, y toma de algunas oficinas de la administración municipal, acción realizada por habitantes inconformes con la implementación del autogobierno en la tenencia de El Calvario.

La edil explicó que, a partir del 14 de noviembre, se les recortó el 23% del presupuesto para ser destinado al autogobierno, agregó que además, ha habido severas repercusiones en la operatividad municipal: "Ya cerraron vialidades un grupo que está en contra del autogobierno, cerraron la carretera a Morelia, cerró la carretera a Pátzcuaro, y entonces tienen cerradas también las dependencias de gobierno, rentas y algunas otras, porque no están de acuerdo en poder pertenecer a la parte del gobierno porque aparte el autogobierno no está respondiendo a la parte de los servicios", comentó.

Según declaraciones de González Sánchez indicó que, han cubierto los servicios básicos, pero el autogobierno debe asumir sus obligaciones: "Yo tenía ya desde el 14 hasta el 1 de enero atendiendo la parte de los servicios, pero también yo reconozco que cuando tú adquieres derechos también adquieres obligaciones, entonces el autogobierno tiene que hacerse responsable, responsable de sus propios servicios", indicó.

La alcaldesa dijo que una de las exigencias de los ciudadanos inconformes, es que Gobernador o el Secretario de Gobierno acudan a una mesa de diálogo en Quiroga.

La funcionaria municipal dijo lamentar que, si bien ella está dispuesta a trabajar, esta problemática fue generada por la administración local pasada.