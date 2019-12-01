Alcaldesa de Queréndaro encabeza sesión  de primer informe de gobierno a distancia

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- A la distancia encabezó Diana Caballero Romero, edil de Queréndaro, Michoacán, la sesión solemne de cabildo sobre el primer informe de gobierno.

A través de sus redes sociales oficiales, el ayuntamiento de Queréndaro informó sobre el desarrollo de la sesión. En la publicación se integran fotografías donde se observa a los integrantes del cabildo de manera presencial y, al frente, en la pared, una proyección donde se muestra a la presidenta municipal, Diana Caballero Romero, encabezando la sesión de manera virtual.

En esta misma red social, en lo que va de agosto se han efectuado 10 publicaciones más, entre ellas actividades deportivas y reforestación, donde no se observa a la alcaldesa luego de que el pasado 1 de agosto se reportó un incendio provocado en su casa.

Mientras que en la red social personal de la alcaldesa, de extracción del Partido Verde Ecologista de México, su última publicación es del día 5 de agosto, un video donde brinda un mensaje de poco menos de 2 minutos, material en el que manifiesta que ella y su familia se encuentran bien, mientras se llevan a cabo las medidas necesarias para restablecer el orden en la localidad.

Por parte del líder estatal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, manifestó en entrevista el pasado 11 de agosto que Caballero Romero no tiene previsto solicitar licencia a su cargo.