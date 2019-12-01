Alcaldesa de Huimanguillo descarta buscar la reelección en 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 17:15:53

Huimanguillo, Tabasco, 28 de febrero de 2026.- La alcaldesa de Huimanguillo, Mari Luz Velázquez Jiménez, reiteró que no buscará la reelección en las elecciones de 2027 y aseguró que, para gobernar un municipio, un solo periodo es suficiente.

La presidenta municipal, por el Partido de MORENA, señaló que desempeñar el cargo de alcaldesa implica un fuerte desgaste en distintos aspectos, por lo que considera que repetir en el puesto no debería ser una prioridad.

“Para gobernar con una vez basta”, expresó la edil, quien además comentó que el trabajo al frente del municipio es demandante. Incluso bromeó al respecto al decir: “ni que fuéramos tan trabajadores”.

Velázquez Jiménez también opinó que quienes ya han sido alcaldes no deberían volver a ocupar el cargo, ya que esto permitiría abrir espacio a nuevas personas y a propuestas diferentes para el gobierno municipal.