Alcaldesa de Huimanguillo descarta buscar la reelección en 2027

Alcaldesa de Huimanguillo descarta buscar la reelección en 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 17:15:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huimanguillo, Tabasco, 28 de febrero de 2026.- La alcaldesa de Huimanguillo, Mari Luz Velázquez Jiménez, reiteró que no buscará la reelección en las elecciones de 2027 y aseguró que, para gobernar un municipio, un solo periodo es suficiente.

La presidenta municipal, por el Partido de MORENA, señaló que desempeñar el cargo de alcaldesa implica un fuerte desgaste en distintos aspectos, por lo que considera que repetir en el puesto no debería ser una prioridad.

“Para gobernar con una vez basta”, expresó la edil, quien además comentó que el trabajo al frente del municipio es demandante. Incluso bromeó al respecto al decir: “ni que fuéramos tan trabajadores”.

Velázquez Jiménez también opinó que quienes ya han sido alcaldes no deberían volver a ocupar el cargo, ya que esto permitiría abrir espacio a nuevas personas y a propuestas diferentes para el gobierno municipal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Individuo resulta herido tras ataque en Morelia
Crea la SSP Michoacán nueva unidad de combate a la extorsión en todas sus modalidades
Habitantes de Aguililla realizan procesión para pedir por la paz tras recientes hechos de violencia
Exceso de velocidad causó la salida de camino y volcadura de un tráiler en el Norponiente, Querétaro
Más información de la categoria
Ni Michoacán, ni Jalisco: Cuerpo del Mencho se encuentra en funeraria de CDMX tras salir de la FGR, pese a rumores y operativos dentro del país 
Habitantes de Aguililla realizan procesión para pedir por la paz tras recientes hechos de violencia
Plan Michoacán: La sangría en Uruapan deja 25 homicidios en febrero
Autoridades confirman entrega de restos de “El Mencho”
Comentarios