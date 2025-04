Michoacán: Alcaldesa de Coalcomán dice que señalamientos irresponsables en su contra ponen en riesgo su vida

Morelia, Michoacán, a 5 de abril del 2025.- Ponen en riesgo mi vida y la de mi familia por señalamientos malentendidos, aseguró Anavel Ávila Castrejón, presidenta municipal de Coalcomán, Michoacán, quien enfrenta un proceso de juicio político emprendido por el Congreso local.

Durante su visita por la capital michoacana, la alcaldesa abanderada por Movimiento Ciudadano indicó que hasta la fecha desconoce los argumentos que motivan el juicio, apuntó que incluso se omiten datos, pero se dijo respaldada por MC

"Vamos a dejarla así, no quiero entrar en detalles, tomen en cuenta que hay que ser muy responsables con lo que publicamos por todo eso que se publicó y que fue de una manera irresponsable, es que estamos así entonces lo que decimos y todo hay que tener mucho cuidado ponen en riesgo mi vida y la de mi familia y la de todos los que me acompañan", expresó la presidenta municipal quien prefirió no responder si ha sido objeto de amenazas.

Anavel Ávila Castrejón, comentó que gobierna directamente en la demarcación de Coalcomán y confirmó que su contacto con autoridades de la administración estatal han sido nulas.

"Están confundidos el Congreso y las autoridades, no se han dado el momento para preguntarme", señaló Ávila Castrejón.

Fue en diciembre del 2024, que en videos difundidos en redes sociales se escucha en un evento dirigido a infantes que el conductor les pide a los asistentes, dar las gracias por algunos regalos a un presunto líder delictivo, también en el desfile por el aniversario 193 de la localidad fue reproducido un narco corrido.