Alcaldes panistas tienen la puerta abierta para reelegirse: Martín Arango

Querétaro, Querétaro, a 4 de marzo de 2026.- Tras las declaraciones del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, donde aseguró a los alcaldes que tengan la posibilidad de reelegirse que cuentan con el respaldo total del blanquiazul, el dirigente estatal del PAN, Martín Arango García reconoció que todos los presidentes municipales en la entidad son los mejores y se podrían reelegir, a menos que tengan otras aspiraciones políticas.

“Si es su deseo de reelegirse nosotros como partido estaríamos garantizando este derecho porque lo han hecho y lo han hecho bien, prácticamente todos los que tienen el derecho nosotros como partido los estaríamos contemplando, salvo que tuviesen alguna aspiración diversa, como se han enterado y saben quienes son quienes tienen otras aspiraciones”, dijo.

Reiteró que el comité estatal del PAN apoyaría a los aspirantes, siempre y cuando manifiesten el interés por la reelección.

“Eso es algo que nosotros ya veníamos contemplando, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está previsto el derecho de reelección de los alcaldes y lo que les puedo decir es que los alcaldes con derecho a reelegirse por el Partido Acción Nacional son los alcaldes mejor evaluados de todo Querétaro, entonces, evidentemente, pues la posibilidad de que si es su deseo, eso es importante que primero existe el deseo de los alcaldes para poderse reelegir, pues eh me parece que nosotros como partido estaríamos garantizando este derecho porque lo han hecho y lo han hecho bien”.

Y es que dos alcaldes de la zona metropolitana, Josué David Guerrero Trápala de Corregidora y Felipe Fernando Macías Olvera de la capital siguen aspirando a la candidatura por la gubernatura del blanquiazul en el proceso electoral del 2027.