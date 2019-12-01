Alcaldes del PRD ratifican alianza con Bedolla y Plan Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 22:06:58

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2025.- Presidentas y presidentes emanados del PRD ratificaron su alianza con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y manifestaron su respaldo para avanzar con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conjunto con el mandatario estatal.

En reunión de trabajo donde se destacó el apoyo a los municipios con obras convenidas a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), los alcaldes confiaron en que las acciones del Plan Michoacán reforzarán el desarrollo y la seguridad en plena coordinación con las autoridades.

Además de que atenderá pendientes como rehabilitaciones carreteras, pavimentación de calles, infraestructura hidráulica, ambulancias y patrullas, entre otros que expuso cada uno de los asistentes.

El coordinador de alcaldes y presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona, afirmó que como aliados se suman al plan para recuperar la paz que necesita Michoacán y por parte del PRD hay voluntad de seguir caminando unidos.

El dirigente estatal, Octavio Ocampo, agregó la importancia de incorporar las propuestas de los municipios en las acciones del plan, atendiendo especialmente el tema de seguridad y los jóvenes para que no sean blanco del crimen organizado.

La senadora Araceli Saucedo Reyes refirió que con estrategias como el Plan Michoacán se generan buenas condiciones para la gobernabilidad y pidió reforzar el Fondo para el Fortalecimiento para La Paz (Fortapaz), a fin de equipar con patrullas a todos los municipios.

El gobernador compartió que seguirá el apoyo en todas las regiones del estado y se atenderán proyectos prioritarios e inversión en infraestructura al tener finanzas sanas en Michoacán.