Alcaldes de Movimiento Ciudadano se unen al Plan Michoacán por la Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 09:51:36

Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2025.- Presidentas y presidentes municipales emanados de Movimiento Ciudadano caminarán con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En reunión de trabajo para explicar los beneficios que traerá a los municipios esta estrategia integral de apoyo y coordinación, los alcaldes respaldaron las acciones del Plan Michoacán al destacar su participación en la construcción de un mejor estado.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla comentó que en cada municipio se priorizarán las obras que sean necesarias para su ejecución con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) y del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz).

“Estaremos atentos para que las acciones del Plan Michoacán se bajen a los municipios y todos tengan apoyos que resuelvan pendientes en cada región”, puntualizó.

En tanto las y los presidentes municipales se dijeron respetuosos de los procesos y comentaron que entre las necesidades están ambulancias, cuerpos de rescate, patrullas, espacios culturales y deportivos, rehabilitación de caminos rurales y carreteras, infraestructura educativa e hidráulica, así como promoción turística.