Alcaldes de Morena, PT y PVEM respaldan Plan Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 18:49:45
Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- Presidentas y presidentes municipales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), externaron su respaldo a las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

Al destacar que esta estrategia traerá beneficios importantes para la población, el desarrollo y seguridad de Uruapan y de todos los municipios del estado, las y los alcaldes agradecieron el esfuerzo del gobernador y de la presidenta para destinar casi 60 mil millones de pesos a diferentes rubros como parte del Plan Michoacán. 

Ramírez Bedolla reiteró el compromiso y sensibilidad de la presidenta para atender problemas sociales y las causas de la violencia, reforzando los apoyos a la educación, la salud, el campo, la seguridad,  la infraestructura carretera y hospitalaria, entre otros.

Por lo que las y los presidentes municipales coincidieron en mantener plena coordinación para generar buenos resultados y avanzar en materia de desarrollo y justicia social.

