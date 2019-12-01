Alcalde de San Pedro Garza García adelanta su renuncia; aquí te decimos la razón

Alcalde de San Pedro Garza García adelanta su renuncia; aquí te decimos la razón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 07:44:54
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 16 de septiembre 2025.- Mauricio Fernández Garza, alcalde del municipio de San Pedro Garza García, en  Nuevo León, adelantó que renunciará a su cargo en las próximas semanas.

En un encuentro con medios de comunicación, el edil informó que se ausentará de su cargo por 13 días y después rendirá su Informe de Gobierno y presentará su renuncia formal.

Además, el presidente municipal citó sus problemas de salud como la razón para dejar el cargo, refirió que derivado del mesotelioma de pulmón que padece, un raro tipo de cáncer, enfrenta problemas para respirar, ante lo cual requiere de un tanque de oxígeno, en tanto que ya no puede caminar.

“El cáncer está creciendo mucho. Ya paré todos mis tratamientos. Ya no me voy a tratar. Estoy a la buena de Dios”, declaró el alcalde Fernández Garza.

Cabe mencionar que, una vez que se concrete su renuncia, el actual secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah, quedará como encargado de Despacho.

