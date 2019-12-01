Alcalde de Piedras Negras se enfrenta a periodista por pregunta sobre antidoping

Alcalde de Piedras Negras se enfrenta a periodista por pregunta sobre antidoping
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 08:06:18
Piedras Negras, Coahuila, a 14 de agosto 2025.- Jacobo Rodríguez González, alcalde de Piedras Negras, Coahuila, protagonizó un desencuentro con una periodista que lo cuestionó sobre si se realizaría una prueba de antidoping.

En conferencia de prensa, la trabajadora de la comunicación cuestionó al edil sobre la propuesta de realizar pruebas antidoping a bomberos y funcionarios municipales y en su participación mencionó si él se sometería al procedimiento para dar el “ejemplo como primera autoridad”.

“¿Estaría usted dispuesto a someterse a pruebas antidoping e informar a la ciudadanía sobre sus resultados toxicológicos para poner el ejemplo como primera autoridad?”, preguntó la reportera.

Ante lo anterior, el presidente municipal decidió evadir la pregunta y acusó a la profesional de la comunicación de confrontarlo, al señalar que no asiste regularmente a la “mañanera”.

“¿Qué comportamiento ves tú en mí, para que pienses que estoy drogado?”, respondió el alcalde Rodríguez González, de extracción morenista.

Asimismo, acusó a la periodista de no plantearles el mismo cuestionamiento a otros políticos de la región.

Luego de algunos intercambios de palabras, el personal de apoyo de la conferencia de prensa le retiró el micrófono a la reportera.

