Alcalde de Piedras Negras escapa a escándalo por antidoping... vacacionando en hotel 5 estrellas en Las Vegas

Nevada, EEUU., a 20 de agosto de 2025.- Carlos Jacobo Rodríguez González, alcalde de Piedras Negras, Coahuila, recientemente envuelto en un escándalo por perder la compostura ante una reportera que le preguntó si se sometería a exámenes de drogas, se fue de vacaciones a Las Vegas, Nevada, para superar su tropiezo político.

Jacobo Rodríguez, quien ahora se ostenta como político y empresario, pero que ha reconocido en al menos una entrevista haber sido procesado penalmente luego de ser detenido con drogas, fue captado en un hotel de categoría “5 estrellas” en Las Vegas.

Jacobo Rodríguez salió de vacaciones luego de que hace una semana perdiera los estribos ante una reportera, quien le cuestionó al alcalde en su conferencia matutina si se sometería a pruebas anti dopaje, que su propio gobierno aplica a distintos servidores, además de que durante su campaña, Rodríguez González fue el único candidato que se negó a someterse a una prueba antidoping.

El cuestionamiento causó la furia de Rodríguez González, quien perdió los estribos frente a la prensa y cuestionó a la reportera, haciéndose viral en las redes sociales.

La presión llevó al Alcalde a realizarse una prueba antidoping que hizo pública, aunque se detectaron varias irregularidades, como que el laboratorio donde se realizó la prueba tiene contratos con el gobierno local, además de que se tomó una muestra de orina y no de sangre; quizá lo más llamativo es que la fecha en que fue tomada la muestra, coincide con el momento en el que el alcalde estaba dando su conferencia matutina.

Posteriormente Jacobo Rodríguez anunció que tomaría unos días de vacaciones, sin dar más detalles. Sin embargo, fue reconocido y fotografiado en un hotel de 5 estrellas en Las Vegas, Nevada.

Aunado al anterior escándalo, el Alcalde ahora tendrá que responder por este viaje que se da a pesar de los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum a evitar los lujos, y de la propia dirigencia de Morena que ha pedido a sus políticos ocultar sus riquezas.

